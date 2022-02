Idriss Dokony face aux défis sécuritaires

Plus de deux mois après son élection à la présidence du Comité olympique et sportif tchadien (COST), le général Idriss Dokony Adiker est nommé, hier, ministre de la Sécurité publique. Un défi de plus dans un contexte marqué par des répressions sanglantes des manifestations.

Il cumule désormais la présidence du COST et le département de la sécurité. Né en 1964 à Fada, le général Idriss Dokony Adiker fait son entrée dans le service militaire en 1978, dans le Front pour la libération nationale (FROLINAT). De septembre 1984 au 21 octobre 1985, il suit une formation à l’école de formation et d’application des troupes blindées du Zaïre (actuel RDC), d’où il en sort major de sa promotion.

S’en suivent de nombreux stages, notamment dans le domaine de la défense aérienne en France ; à l’école d’état-major de Kouliboro (Mali). Ayant le niveau 1ere, Idriss Dokony décroche en 1998, un Brevet de technicien supérieur en comptabilité et finances. Il obtient également un diplôme d’études supérieures de Défense au collège inter-armée de défense de Paris et un brevet d’études militaire.

Après plusieurs grades, au moment de l’obtention de son BTS, il est nommé lieutenant-colonel, puis colonel en janvier 2001. En juin 2007, il passe général de brigade. Sur le plan sécuritaire, il était, entre autres, directeur de cabinet militaire du vice-président du conseil d’État en 1991 ; directeur général de la Police du 31 juillet à Aout 2008 ; coordonnateur militaire au ministère des Affaires étrangères d’août 2008 à mars 2010. Il était aussi successivement préfet de la Grande Sido et du Batha Est.

L’ancien élève de l’école officielle de Fada est aussi un amoureux du sport. Ancien volleyeur, ancien président de la Ligue tchadienne de volley-ball de 1992 à 1994 et président de la Fédération tchadienne de volley-ball (1997-2001), Dokony siège également dans des instances internationales du sport. Il est élu président de la Zone 4 Afrique centrale (volley-ball) en février 2003 ; vice-président de la Confédération africaine de volley-ball en décembre 2011.

Décoré médaillé du chevalier du mérite national en 2007, le général de brigade Idriss Dokony, a aussi reçu d’autres distinctions. Son parcours riche, forgé à travers des voyages dans une cinquantaine de pays, est un atout pour ses nouvelles fonctions. Il lui revient de gérer un espace politique et de la société civile en bouillonnement. Mais aussi une insécurité grandissante à N’Djaména tout comme à l’intérieur du pays.