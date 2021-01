Guéra : Une campagne scolaire pour ”échanger sur les acquis et les défis” de la nouvelle année

La campagne pour la rentrée scolaire 2020-2021 est lancée ce 23 janvier à Bogrom dans le département d’Abtouyour par l’association ‘’Foi et Joie’’. Étaient présents les responsables administratifs, civils, les chefs traditionnels, les associations des parents d’élèves ainsi qu’un nombre important de la population venue pour la circonstance.

Le thème retenu pour cette campagne est ” le renforcement des apprentissages et promotion de l’éducation civique face à la covid-19.” Dans son intervention, le directeur de l’école de Bogrom, Helou Daye, a remercié l’association ”Foi et Joie” pour ses actions faites à l’égard des écoles. Les Associations des parents d’élèves (APE) et les Associations des mères éducatrices (AME) ont également saisi cette occasion pour exprimer leur reconnaissance.

Pour eux, ”Foi et Joie” est toujours à leurs côtés pour les accompagner à travers ses multiples réalisations. Prenant la parole, le coordonnateur de ”Foi et Joie” de Bitkine, Victor Gao, a indiqué que chaque année, son association organise une campagne de rentrée scolaire pour permettre aux principaux acteurs du système éducatif de se retrouver afin d’échanger sur les acquis et les défis, les préoccupations et les espoirs que leur inspire la nouvelle année.

Le représentant du sous-préfet de Bagoua, Pré-Adoumbaye Dedjimbaye, a fait savoir que ”Foi et Joie” constitue un facteur essentiel grâce à son engagement en matière d’éducation. Pré-Adoumbaye Dedjimbaye de poursuivre que l’éducation constitue un maillon très important dans une société.

Béchir Badjouri