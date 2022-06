Guéra : le village Koubo Adougoul aura bientôt un collège d’enseignement général

Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a présidé, le lundi 27 juin, la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du Collège d’enseignement général (CEG) de Koubo Adougoul, un village situé à environ une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Mongo.

Bientôt les élèves de Koubo Adougoul n’auront plus à faire de longues distances pour aller étudier comme c’est le cas maintenant. Sur l’initiative de l’association pour le développement socioéconomique du village, un collège va être implanté dans cette localité.

La cérémonie de la pose de la première pierre s’est déroulée le lundi 27 juin en présence des autorités administratives, civiles et militaires et un nombre important d’invités de Koubo Adougoul.

Dans son mot d’ouverture, le sous-préfet de Bang-Bang, Bodjo Benjamin a souligné qu’à travers la construction de ce CEG, l’association entend contribuer à l’action du gouvernement pour le développement socio-économique du village de façon spécifique, et pour la sous-préfecture de Bang-Bang, le département d’Abtouyour, la province du Guéra et le Tchad de façon général. Pour lui, l’éducation est l’un des secteurs prioritaires dans les stratégies de développement et de l’avenir d’une nation, comme la santé et les infrastructures.

La déléguée à l’Education nationale du Guéra, Halimé Djadi, s’est réjoui de l’initiative de l’association pour le développement socio-économique. Car pour elle, cette initiative montre que la population est soucieuse du devenir de la localité. Elle a appelé les partenaires à mettre du paquet afin d’atteindre les objectifs fixés. “Vous êtes sans ignorer que le système éducatif a pour mission d’éduquer, d’instruire et de former nos enfants en vue de leur insertion socioprofessionnelle. Je suis vraiment ravie de l’action de la communauté pour la réussite des élèves en leur construisant des infrastructures “, a-t-elle martelé.

Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, en procédant à la pose de la première pierre, a, lui aussi, salué l’initiative de la communauté de Koubo Adougoul. Pour lui, cette initiative montre la solidarité, l’amour et l’union de la communauté de la localité.

Ce CEG comprend un bâtiment administratif, 4 salles de classe, des meubles et latrines, dont le montant s’élève à 17.296.630 FCFA.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo