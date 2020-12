Guéra : lancement des championnats U15 et U17 à Mongo

Les championnats U15 et U17 sont lancés ce dimanche au stade Idriss Miskine de Mongo. Cette cérémonie a vu la participation des autorités administratives civiles et un nombre important de supporters venus pour la circonstance.

Le match d’ouverture de ces championnats a opposé l’équipe FC 105 à celle de CC Atamayous. Le coup d’envoi est donné à 15 h 30 mn. La demi-heure de la première mi-temps n’a pas été riche en jeu. Ce n’est qu’à la 33e minute que le capitaine de l’équipe de FC 105, Saleh Karine, ouvre le score.

A la seconde période, le jeu est resté serré entre les deux équipes. Soudain, une faute est signalée dans la surface de réparation de CC Atayamous. C’est penalty. Le capitaine de FC 105 le transforme et double la mise . Le match prend fin sur un score de 2 à 0 en faveur de FC 105.

Le représentant de la ligue provinciale de football du Guéra, Mahamat Saleh Mahmoud, se dit ravi de ce match. Toutefois, il exhorte les deux équipes à faire plus pour gagner le pari une fois sorti en dehors de la province du Guéra.

Le délégué provincial de la jeunesse et des sports du Guéra, Moussa Djaffi a, quant à lui , remercié les deux équipes pour leur endurance et leur détermination. Pour lui, ce championnat est l’ouverture d’une étape évolutive dans le cadre du football. C’est pourquoi il a fait savoir que les talents doivent se concrétiser par des actions. Il se dit fier de ces équipes qui ont su montrer leur compétence avant de souligner que dans un match il y a toujours une équipe vainqueur et une autre vaincue; donc il est indéniable que l’équipe perdante doit mettre ”du paquet pour relever le défi prochainement”.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant provincial