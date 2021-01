Guéra: célébration du réveillon du nouvel an au camp militaire de Mongo

Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a pris part à la cérémonie marquant le réveillon du nouvel an célébré chaque année le 31 décembre.

C’était au cours d’une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires et une foule venue pour la circonstance.

Dans son discours, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub a tout d’abord fait savoir que cette célébration est une occasion d’exprimer la joie et le vivre-ensemble entre les différentes couches socioprofessionnelle. Il a ensuite mis l’accent sur la cohabitation entre les fils et filles du pays, le vivre-ensemble ainsi que la paix et la cohésion sociale. Il a en outre rappelé que c’est une occasion pour laquelle l’harmonie sociale doit être de mise.

Bechir Badjouri