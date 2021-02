Guéra : 14 cases, de vivres et non vivres brûlés dans un incendie

Un incendie a emporté une dizaine de cases, de vivres et non vivres, ce 9 février, dans un village à chinguil, département de Barh Signaka, une localité située à environ 188 kilomètres de Mongo. Le drame est causé par des enfants qui se servaient d’un foyer pour préparer à manger.

Alertée par cet incendie, la population a pu intervenir, mais tardivement pour éteindre le feu avec de l’eau. Contacté, le maire de la commune urbaine de chinguil, Hachim Soumaine, a indiqué que les pertes sont énormes.

”Ce sont des petits enfants qui voulaient préparer à manger en l’absence des grandes personnes. Le feu a débordé et c’est ainsi qu’un magasin a été consumé. Dans ce magasin, il y a 120 sacs de sorgho blanc, 50 sacs de penicilaires, 15 sacs de haricot, 25 sacs de sésame, 30 sacs d’arachide, et une somme de 400.000 francs. Les cases brûlées sont au nombre de 14 et tous les habits sont partis en fumée”, a-t-il déploré.

Pour le maire, c’est vraiment une catastrophe qui est survenue. Ces personnes touchées par cet incendie n’ont pratiquement rien. ”Elles sont exposées au sol, ni natte ni nourriture pour subvenir à leurs besoins”, a-t-il confié.

Face à cette situation, Hachim Soumaine lance un SOS aux autorités, ONG et personnes de bonne volonté afin de voler au secours de ces sinistrés.

