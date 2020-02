G5 Sahel : le 6e sommet des chefs d’État s’ouvre demain dans un contexte sécuritaire tendu

La capitale mauritanienne abritera mardi 25 février 2020 les travaux du 6e sommet ordinaire des Chefs d’État du G5 Sahel dans un contexte sécuritaire tendu.

La session à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Économie des pays du Sahel s’est penché sur les programmes et projets prioritaires dans les domaines sécuritaires et de développement, tout comme elle a examiné les dossiers relatifs à la gestion avant leur transmission aux Chefs d’États.

La session du Conseil des ministres a également examiné et adopté un rapport qui lui a été soumis par la réunion des experts qui s’était tenue jeudi dernier, en prélude à la 6e session sommet des Chefs d’États.

Au cours du 6e sommet du G5 Sahel, les Présidents vont évaluer les progrès réalisés dans le cadre de l’opérationnalisation de la Force Conjointe et l’adoption de la Stratégie de communication de l’institution, ainsi que les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement de la région.

Mise sur pied en 2017, la Force Conjointe compte 5 000 soldats issus des forces armées des États membres et poursuit sa montée en gamme avec 21 opérations à son actif – dont des opérations civilo-militaires.

Elle se déploie dans les zones frontalières d’un espace qui s’étend sur 3 300 kilomètres d’Ouest en Est et sur 1 600 kilomètres du Nord au Sud. Le Conseil des Ministres et le Sommet des Chefs d’État sont les instances politiques du G5 Sahel.