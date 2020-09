Francophonie : Haoua Acyl nommée Représentante pour l’Afrique du Nord à Tunis

L’ancienne ministre de l’aviation civile Mme Haoua Acyl a été nommé ce jour jeudi 3 septembre avec 7 autres personnalités à des postes de représentation au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie par sa Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo.

Madame Haoua ACYL est nommée Représentante de l’OIF pour l’Afrique du Nord à Tunis a fait savoir un communiqué de l’institution qui oeuvre pour la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique, elle promeut la paix, la démocratie et les droits de l’homme, elle appuie l’éducation et la recherche et développe la coopération.