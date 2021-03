Formation en cartographie et photogrammetrie par drone des étudiants et chercheurs de l’université de N’Djaména

Un atelier de formation en cartographie et photogrammétrie par drone, organisé par le PAM, réunit à Mongo, des étudiants et chercheurs de l’Université de N’Djaména.

Dans le cadre de la coopération entre le PAM-Chad et l’Université de N’Djaména (UNDJ), un protocole d’accord a été signé pour réaliser la cartographie des bassins versants sur le terrain, dans les sites de résilience du Programme alimentaire mondial (PAM). C’est ainsi que l’unité en charge des Technologies du PAM (TEC) en collaboration avec l’unité Résilience, a recruté un expert en technologie des drones (UAS) pour supporter un atelier de renforcement des capacités des étudiants et chercheurs de l’UNDJ sur la technologie des drones/UAS au profit d’opérations réelles pour la cartographie de ces bassins versants.

Mahamat Issa Abakar, expert consultant en drone et fondateur du DRONE-TECH Africa, a dans son intervention, retracé les points saillants de l’atelier qui permettront notamment la prise en main professionnelle des drones. Avant d’exhorter les participants d’être attentifs et assidus afin de bénéficier des retombées de la formation.

Sous la supervision directe du responsable TEC du PAM-Chad et en étroite collaboration avec le coordonnateur régional des services UAS/drones du PAM Bureau-régional-Dakar, le consultant effectuera des tâches telles que doter les participants des connaissances théoriques liées à l’utilisation des drones, la photogrammétrie, et l’étude de logiciels de traitement de données de drones ;Faciliter l’utilisation de logiciels de pilotage (DJO4) et de panification de mission (Pix4D capture); Pratiquer le pilotage professionnel des drones sur un site d’essai et un site de résilience du PAM; Collecter et traiter les données de drone avec logiciels propriétaire (PIX4Dmapper, logiciel Agisoft Metashape, …) pour cartographier les bassins versants; Introduire de logiciels libre de photogrammétrie : MicMac et WEB-OpenDroneMap(WebODM); Présenter la caméra multi spectrale et ses applications pour l’agriculture de précision; Ressortir le lien entre Pix4D & Logiciels SIG pour l’analyse des données spatiales (ArcGIS, QGIS…); Etablir le rapport technique et du post traitement des données pour la prise des décisions.

Cet atelier de formation durera neuf jours.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo