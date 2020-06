Football : vers un report de la Coupe d’Afrique des Nations ?

CAN-2021 – Initialement prévue de janvier à février 2021 au Cameroun, la grande messe continentale du football pourra connaitre un report. Une annonce faite par le secrétaire général de la Confédération africaine de football.

“Comme tout le monde le sait, il est très difficile de jouer au football au Cameroun au mois de juin et juillet à cause des conditions météorologiques. En plus de cela, le calendrier des compétitions est chargé pour l’été 2021 avec l’Euro et Copa America. Donc, la période la plus propice en cas de report de la CAN serait janvier 2022. Ceci dit, notre priorité actuellement c’est de tout faire pour jouer la CAN dès le début de l’année prochaine” a déclaré Abdelmounaïm Bah, secrétaire général de la Caf sur les ondes de la station camerounaise Radio Sport Info, rapporte le site 24matins.fr

L’hypothèse d’un report de la CAN 2021 au Cameroun (janvier-fevrier) a été prise en compte par la Caf. Bien-sur si la situation sanitaire sur le continent ne permettrait pas une reprise sereine des éliminatoires cet automne. En effet, avec quatre journées à jouer, la confédération n’a que quelques mois dans le calendrier Fifa (septembre, octobre et novembre) pour boucler le celui des éliminatoires de la CAN 2021.

Il faut rappeler que le Tchad est engagé dans les éliminatoires de la Can 2021. Il devrait affronter à double tour la Guinée.

Source : 24matins.fr