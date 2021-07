Football – Un ancien Sao s’est éteint

NECROLOGIE – L’ancien international tchadien de football Mahamat Tounia dit Coach Kaguer a tiré sa révérence ce lundi 12 juillet. L’ancien attaquant de Renaissance football club (Rfc) serait mort à l’âge de 80 ans. Le défunt fut plusieurs fois entraineur et conseiller technique de l’équipe nationale de football (Sao). Son plus grand rêve, voir les Sao un jour à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’a pu se concrétiser.