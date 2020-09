Football-U17: “Le bilan est positif sauf que le championnat n’a pas respecté le critère d’âge”, Modou Kouta

Le championnat national de la catégorie des moins de 17 ans a pris fin le 11 septembre à Abéché. La finale a été remportée par la province du Guéra face à la commune du 10e arrondissement de N’Djamena (1 but à 0). Le Directeur technique national, Mahamat Oumar Yaya alias Modou Kouta se dit satisfait de ce championnat national mais déplore le non respect des critères d’âge.



Cette compétition qui a regroupé 08 équipes à Abéché, a été satisfaisante pour le Directeur technique national, Modou Kouta. Pour lui, cela a permis aux joueurs de jauger leurs niveaux et cela s’est déroulée sans incident majeur malgré tout ce qui se dit sur la ville avec des maladies ( Chikungunya et Covid-19).

Maintenant sur le plan sportif, le directeur technique national Modou Kouta a indiqué que pendant cette compétition, il y’a eu de très bons talents et cela démontre que ce n’est pas seulement N’Djamena qui regorge des joueurs. Selon le DTN , la seule fausse note est le non respect du critère d’âge par les techniciens et les responsables des ligues. “Moi, je pense qu’à ce niveau, il y’a un grand problème. Il faut revoir le système, discuter et sensibiliser les responsables des ligues provinciales et les techniciens eux-mêmes parce que l’objectif de l’organisation des championnats nationaux U15 et U17 est la détection des jeunes talents en vue de renforcer l’effectif de l’équipe nationale de ses différentes catégories”, précise Modou Kouta. Malheureusement, beaucoup des joueurs qui ont participé à cette compétition de moins de 17 ans sont hors catégorie et ne seront pas sélectionnés pour l’équipe nationale et c’est dommage, ajoute-t-il.

Pendant deux semaines de compétition, les techniciens ont travaillé d’arrache-pied pour une sélection nationale. “Nous avons mis sur pied une commission technique qui a regroupé 10 techniciens sont les deux entraîneurs nationaux et je pense qu’ils sont répartis avec pleine de notes sur certains joueurs et c’est vraiment ça l’objectif d’avoir beaucoup de meilleurs joueurs et très bientôt les convoquer et les regrouper pour une sélection finale afin d’avoir l’ossature de l’équipe nationale U-17 qui participera d’ici la fin de l’année à la compétition sous région UNIFAC (Union des Fédérations d’Afrique Centrale)“, souligne le DTN.