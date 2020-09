Football-U17: déjà un qualifié dans le groupe B

L’équipe du 10e arrondissement obtient son ticket pour la demi-finale du championnat national de moins de 17 ans à Abéché, chef lieu de la province du Ouaddaï.

Le représentant de la commune du 10e arrondissement vient d’arracher son billet pour la demi-finale du championnat national de moins de 17 ans. C’est grâce à sa victoire 5 buts à 3 le samedi, 5 septembre, contre As Wadi fira. C’est sous une forte pluie que l’équipe de N’Djamena a eu à dominer son adversaire. Par contre l’équipe du 2e arrondissement a fait un match nul contre celle de Bongor 1 but partout.

Ainsi La commune du 10e arrondissement occupe la tête du classement avec 6 point et une différence de 6 buts marqués. Elle est suivie de celle du 2e arrondissement avec 4 points plus une différence de 5 buts marqués. Les Bongorois de Racing Club Adams viennent en 3e position avec 1 point et moins 4 de différence de buts marqués. As Wadi fira termine la manche avec 0 point et moins 6 de différence de buts marqués.

Les derniers matchs de ce groupe B se joueront le lundi 7 septembre entre les deux représentants de N’Djamena (2e arrondissement contre 10e arrondissement) et les deux derniers du classement ( Racing Club Adams de Bongor face à As Wadi fira).