Football : première édition du championnat national U15, ce 1er septembre

Par un point de presse tenu dans les locaux de la Fédération tchadienne de football association, le lundi 31 août, Ben Moctar Ahmat Imam, vice-président du comité directeur du championnat national U15, annonce le début de la première édition du championnat national de football U15, pour ce 1er septembre. Une première au Tchad !

Du 1er au 16 septembre, la première édition du championnat national de football U15 regroupera 6 équipes venues de N’Djamena et des provinces. Il s’agit de Djasrabé de Sarh, Abeilles du Guéra, As la paix de Pala, Ambassa d’Abéché et les deux équipes U15 des 1er et 7e arrondissement de N’Djamena.

Selon Ben Moctar Ahmat Imam, ce championnat qui est une première dans l’histoire du football tchadien « a pour objectif de faire participer cette catégorie à une compétition pour peaufiner la formation reçue dans leurs centres de formation respectifs. Cela en vue de réaliser leur rêve de jouer à un haut niveau dans les années à venir. De détecter les meilleurs talents pour relancer les activités de l’Académie de football de Milezi ». Ben Moctar Ahmat Imam ajoute que « l’avenir de notre football est lié à la base d’où la nécessité de commencer la formation des plus jeunes pour avoir les résultats escomptés d’ici 4 à 5 ans ».

Selon le vice-président, les 6 équipes seront reparties dans deux groupes de trois. Les deux premières de chaque groupe joueront les demi-finales. La grande finale est prévue pour le 16 septembre.

Alors que le Tchad vit dans un contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19, Ben Moctar Ahmat Imam rassure que toutes les dispositions sont prises conformément aux mesures édictées pour empêcher la propagation de la pandémie. Il informe que tous les jours et acteurs directement impliqués dans ce championnat seront testés.

L’ouverture de ce championnat national U15 est prévue pour cet après-midi du 1er septembre à l’Académie de football de Milezi.