Football : le tournoi des grandes vacances lancé à N’Djaména

Le Tournoi des grandes vacances (TGV), initié par l’association Future team Tchad, a été lancé le week-end dernier au stade Idriss Mahamat Ouya à N’Djaména. Il réunit les 10 communes de la capitale.

TGV vise, selon ses initiateurs, à mobiliser la jeunesse à travers toute la ville de N’Djamena pour la relance du sport de proximité ; offrir une opportunité de détection des nouveaux talents cachés et aussi conscientiser la jeunesse sur les problèmes liés à l’unité nationale et à l’amour de la patrie; promouvoir la cohabitation pacifique, le respect de soi, d’autrui et la sensibilisation pour une jeunesse dynamique, saine et prospère.

Le représentant du maire de la ville de N’Djamena, Ousmane Abbas, a, dans son intervention, souligné que ce tournoi permettra d’encourager la pratique régulière du sport. ”L’exercice sportif régulier est sain pour la santé mais aussi un facteur de socialisation chez l’enfant comme chez l’adulte”.

Le match d’ouverture de ce tournoi s’est soldé par la victoire (2-1) de la commune du 1er arrondissement sur celle du 3e arrondissement.