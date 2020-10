Football : le président de la fédération tchadienne dit prendre acte du limogeage d’Emmanuel Tregoat

Le Président de la FTFA (Fédération Tchadienne de Football Association), Moctar Mahamoud Hamid, dans une interview accordée à Tchadinfos prend acte de la décision portant limogeage du sélectionneur national, Emmanuel Tregoat.

“Nous prenons acte de la décision du ministre car c’est notre hiérarchie et nous allons signifier cela à l’entraîneur. Mais en attendant nous allons nous rapprocher du ministère pour trouver une solution afin de continuer les éliminatoires de la CAN” déclare Moctar Mahamoud Hamid.

Par ailleurs, le sélectionneur national adjoint, Amane Tounia, va prendre les rênes en attendant qu’un autre entraîneur soit recruté pour préparer la suite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Total Cameroun 2022.

Pour rappel, le Tchad affrontera le Syli national de la Guinée les 09 et 17 novembre prochain. Des matchs comptant pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022.