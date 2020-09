Football : le championnat national U-17 débute à Abéché

Ce mercredi 2 septembre, à Abéché dans le Ouaddaï, débute le championnat national U-17 de football. Cette compétition réservée aux joueurs de moins de 17 ans est prévue pour prendre fin le 12 septembre.

Cette compétition a pour objectif la détection des joueurs pour renforcer l’effectif de l’Equipe Nationale du Tchad. Le championnat national U-17 permettra à la direction technique nationale de faire l’ossature des Sao version U-17 pour préparer les compétitions sous régionales en octobre prochain. Il sera l’occasion aussi pour les joueurs de jauger leurs niveaux.

Pour cette édition, plusieurs joueurs qui aura à se distinguer seront récompensés. Le meilleur joueur aura un trophée plus une enveloppe de 100.000 FCFA, idem pour le meilleur buteur et meilleur gardien de but. Le meilleur entraîneur de ce championnat quant à lui, aura un trophée et une enveloppe de 150.000 fcfa.

Au cours de cette compétition, le vainqueur empochera une somme d’un million de FCFA et un trophée, le vice-champion répartira avec une enveloppe de cinq cents mille FCFA. Et l’équipe faire-play aura pour récompense une somme de deux cents cinquante mille FCFA.

Cette compétition va regrouper 8 clubs dont 2 de N’Djamena, 1 d’Abéché ( ville hôte), 1 Moussoro, 1 de Biltine, 1 de Mongo,1 de Doba et 1 de bongor.