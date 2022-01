Fin de formation pour les lauréats du concours d’entrée à la Police de 2016

La Police nationale renforce son effectif. Elle a remis des parchemins de fin de formation à plus de 1 700 élèves policiers ce mardi 18 janvier.

Des accolades, félicitations et youyous. L’école de Police, située à Koundoul, a été honorée ce 18 janvier. Non seulement elle accueille la cérémonie de sortie de nouveaux agents de la Police mais elle accueille également le vice-président du conseil militaire de transition, Djimadoum Tiraïna en son sein.



« Promotion maréchal Idriss Deby itno », c’est le nom qui a été attribué à cette vague d’élèves policiers. Ils sont environ 2 000 nouveaux agents de Police ont reçu leurs parchemins ce jour. Parmi eux, l’on dénombre 1703 élèves policiers et 80 agents formés en technique automobile des engins militaires.



La réforme militaire continue



La réforme du système sécuritaire engagée par le gouvernement il y a quelques années demeure toujours une préoccupation. Elle prend en compte la formation des agents de sécurité, a indiqué le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleymane Abakar. « Face au manquement criard d’effectif au sein de la Police nationale, la feuille de route de la transition a prévu un quota de recrutement à la Police dont vos cadets seront les bénéficiaires ».



Ces nouveaux élèves officiers sont le fruit du concours d’entrée à la Police nationale organisé en 2016. Leur formation devrait avoir lieu il y’a longtemps, mais la crise économique a entravé le procédé de formation. Il a fallu attendre jusqu’en avril 2021 pour que leur formation débute. Au total, ce sont huit mois de formation subdivisés en cours théorique et pratique.