Fête du Travail : la CIST appelle au respect des règles d’hygiène contre le Covid-19

La Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST) a commémoré la fête du travail ce 1er mai. Un point de presse a été animé par son secrétaire général, Mahamat Nasradine Moussa, au Centre national du curricula.

Pour Mahamat Nasradine Moussa, la célébration se déroule dans un contexte exceptionnel, marqué par la pandémie du coronavirus. « La CIST félicite les agents de la santé qui de par leur engagement etleur abnégation voulant sauver des vies humaines ont été infectés par notre ennemi »

Le SG de la CIST demande à ses militantes et militants et aux autres corporations de veiller scrupuleusement aux règles d’hygiène instaurées par les hautes autorités de la République car leur vie et leur travail en dépendent.

La CIST dit apprécier la déclaration du chef de l’Etat par rapport aux mesures sociales. Cependant, elle constate que ces mesures n’ont pas pris en compte les difficultés réelles des travailleurs.

Outre, la confédération des syndicats demande au gouvernement le paiement des frais de transport de fin du mois de mai 2020 ainsi que la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements. Le secréatire général Mahamat Nasradine Moussa annonce que les festivités de la célébration de la fête du travail sont repoussées à une date ultérieure .