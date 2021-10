Fête du Maouloud : la journée du lundi 18 octobre est déclarée fériée et chômée

Le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Concertation Sociale, Brah Mahamat annonce à travers un communiqué officiel que la journée du lundi 18 octobre 2021, est déclarée fériée et chômée sur l’ensemble du territoire national à l’occasion de la Fête de la naissance du Prophète.

Conformément à l’article 1 du Décret N°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Concertation Sociale porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du lundi 18 octobre 2021, est déclarée fériée et chômée sur l’ensemble du territoire national. Ce à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed.

Par ailleurs, le Ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du mardi 19 octobre 2021 est ouvrable.