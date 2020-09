Festival international Kouleur Acoustic : Les dates de la 2ème édition sont connues

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 2ème édition du Festival international Kouleur Acoustic (Fika). L’événement aura lieu à N’Djaména, du 25 au 27 septembre 2020.

“Culture et société face au Covid-19 “, est le thème retenu pour servir de fil conducteur aux activités de la deuxième édition du Fika. Au coeur de l’événement, il y aura des concerts acoustiques, des ateliers de formation et des rencontres avec les professionnels de la musique. La date du 25 septembre 2020 est retenue pour le spectacle d’ouverture du festival, au Snack Concept de Chagoua, dans le 7ème arrondissement de la capitale. Les 26 et 27 septembre, le restaurant Selesao Lounge de Sabangali dans le 3ème arrondissement, abritera également deux spectacles inédits, dans le cadre du festival.

Deux grosses pointures attendues

6 artistes tchadiens sont au programme de la 2ème édition du Fika. Il s’agit de : Abdoulaye Nderguet, Beral Mbaïkoubou, Cravate Saint Valson, Soléa, 2D Kost le chef de classe. En dehors des artistes de la place, le festival accueillera 2 grosses pointures de la musique tchadienne à savoir Doungouss Dégospa et Clément Masdongar.

Le directeur artistique du festival, Djikoloum Thierry, s’est félicité des préparatifs. “Au regard de la situation épidémiologique de la Covid-19, ce n’est pas facile mais grâce aux efforts personnels, avec l’appui des partenaires, la 2ème édition du festival sera une réussite. Tout est fin prêt et les invités sont déjà sur place. Le festival sera à la hauteur des attentes”, a t-il souligné.

Fred Zongo