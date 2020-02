Fait divers : un maître d’EPS abandonne ses élèves au terrain de sport

SOCIÉTÉ – Après avoir découvert l’entrejambe de son pantalon a lâché, un maître disparaît du terrain en abandonnant les élèves au terrain.

Un maître d’Education physique et sportive (EPS), se trouvant au terrain avec ces élèves pour des leçons sportives ce vendredi au quartier Kamnda dans le 7e arrondissement s’est fait avoir par sa tenue. Habillé d’un pantalon tissu et T-shirt enfilé, son aventure de ce matin n’a été que de courte durée. Un instant après les étirements, le prof en voulant démontrer un exercice par un mouvement de cuisse a fait craquer l’entrejambe de son pantalon.

Les élèves découvrent et se mettent tous à rire. Surpris, le maître jette un coup d’œil et s’en rend compte. Ne sachant quoi faire, il ramasse précipitamment ses effets et disparaît dans la nature abandonnant ainsi les élèves au terrain de sport.

Djimhodoum Serge