Fait divers : la radio Arc-en-ciel, sauvée de justesse d’un vol de motos

Quatre présumés voleurs de motos ont été arrêtés. Ils étaient au nombre de six à mener cette opération à la radio Arc-en-ciel. Deux d’entre eux ont pris fuite. Les faits se sont déroulés ce mardi 1er septembre.

Ils étaient 06, remorqués sur deux motos à la radio Arc en ciel pour effectuer une opération de vols des motos. Une opération qui n’a pas abouti grâce à la vigilance du vigile de ladite radio et des personnes aux alentours. « On était devant la porte. Ils sont venus au nombre de 06 sur deux motos. Deux d’entre eux étaient descendus sur la moto et les quatre ont fait leur entrée », Djassira Nicolas, vigile à la radio. « Aussitôt, un journaliste m’a appelé pour me dire de faire attention. C’est ainsi que je suis venu rester devant la porte. L’un deux m’a demandé ‘‘si c’est ici la radio ? est-ce qu’on peut t’envoyer acheter quelque chose ?’’ Je lui ai répondu que c’est moi le vigile donc je ne peux pas bouger», poursuit le vigile. « Entre temps, ceux qui sont à l’intérieur opèrent déjà leurs actions. Ils étaient munis de plusieurs clés avec lesquelles ils tentaient de démarrer les motos. A cet instant, je m’en suis rendu compte et j’ai hurlé. L’un d’entre eux allait me poignarder avec un couteau mais les journalistes ont pu me sauver. C’est ainsi que tout le monde est intervenu et on a pu arrêter 4, les deux se sont enfuis », relate-t-il.

La direction de cette radio a fait appel à la coordination de la police de N’Djamena pour constater les faits et conduire les présumés voleurs dans leurs locaux. Aussi, quelques employés de l’Onasa ont témoigné qu’ils étaient victimes de vol de motos il y’a une semaine.