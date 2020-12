Expo croisée : Romain Gary présente des éléphants et des hommes

Dans le cadre de l’action pour la préservation de l’environnement au Tchad, l’Institut français au Tchad a présenté une exposition croisée intitulée : “Romain Gary, des éléphants et des hommes“.



C’est en présence de l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, et quelques représentants de l’Union européenne que ce vernissage a débuté ce mardi 14 décembre à 18h dans le hall de l’exposition de l’Institut français au Tchad.



‘’Les Racines du ciel’’ est un roman de Romain Gary publié le 5 octobre 1956 aux éditions Gallimard. Il met en exergue Morel, un protagoniste qui a pris le maquis tchadien avec des ”bandits d’honneur” pour combattre le trafic d’ivoire et diffuser au monde un manifeste où il proclame la fin de l’orgueil. A travers cet ouvrage, le personnage Morel veut faire cesser l’extermination des éléphants en Afrique au milieu du xxe siècle.



‘’Les Racines du ciel’’ raconte aussi la lutte de Morel, ses actions en faveur des éléphants, la traque dont il fait l’objet de la part des autorités, et, en parallèle, les conflits d’intérêt entre les engagements des uns et des autres : pour les éléphants, pour l’indépendance, pour la puissance coloniale, pour la sauvegarde des traditions, pour la marche en avant de l’homme vers la modernité, pour l’intérêt à court terme et pour l’honneur de l’Homme.



Un puissant trait d’union entre le début de cette épopée et l’histoire qui prend sa source au Tchad. Un vernissage qui explique qu’il y a une base émise dans la préservation de l’environnement tchadien.

