En battant sa femme, il fait tomber mortellement son enfant d’un mois

Les drames se succèdent dans le département de la Kabbia, province du Mayo-Kebbi Est. Après un cas d’assassinat au village Gaya Gamdi ; une personne retrouvée morte à Gounou-Gaya, l’on apprend le décès d’un enfant d’un mois.

Il est victime d’une dispute intervenue entre ses parents. « Ça fait quelques jours qu’on ne s’entend pas. Il voulait que je regagne la chambre de son petit frère. Ce que j’ai refusé. Parce que c’est lui mon mari. Il m’a alors frappé. J’ai fui pour rentrer dans la chambre. Il m’a suivi et a continué par me frapper. J’étais ressortie et en courant, l’enfant que je tenais entre mes mains est tombé. On s’est rendu compte plus tard qu’il est mort. C’est aux environs d’une heure du matin », raconte la maman de l’enfant qui est actuellement en détention à la brigade territoriale de Gounou-Gaya.

L’enfant étant enterré hier, son géniteur est à son tour interpellé par les forces de l’ordre pour être auditionné.