Emploi : Okapi Consulting recrute un Producteur Régional de Programme

MESSAGE – Nous recherchons un producteur talentueux, motivé et expérimenté pour produire un programme régional. Les demandes seront examinées telles qu’elles auront été reçues. Voir ci-dessous les détails du poste:

RÉSUMÉ DE LA POSITION GÉNÉRALE

Le producteur participera à la planification du programme, contactera, invitera et organisera, rédigera les plans de production du programme régional. Il est conscient et accepte que les exigences de la production radiophonique peuvent souvent nécessiter de la flexibilité et travailler en dehors des heures normales de bureau afin de respecter les délais ou de faire face à des situations en évolution.

Le producteur fait rapport au gestionnaire de projet pour toutes les questions et doit participer à des réunions régulières avec eux, comme indiqué.

Il / elle est responsable de:

RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES DE L’EMPLOI:

• Bonne maitrise du français. La connaissance du Kanuri et du Kanembou constitue un avantage

• Expérience radio en direct

• Expérience de la gestion de programmes radio complexes

• Expérience dans la production de débats politiques

• Au moins 15 ans d’expérience en journalisme et production

• Excellente compréhension et analyse des questions politiques régionales et de paix et de sécurité

• Bons contacts avec les acteurs clés dans le domaine de l’élaboration des politiques, de la paix et de la sécurité

• Capacité et expérience pour gérer une équipe vaste et diversifiée

• Capacité à prendre des décisions rapides

• Capacité à travailler sous pression

• Autorité & détermination & flexibilité

• Valeurs de production élevées, créatives et innovantes

EXIGENCES :

• Maîtrise du kanuri

• La connaissance du Kanembou est un avantage

• Possède un bon contact et de bonnes connaissances avec les autorités du Tchad et particulièrement de la région du Lac

• Au moins un diplôme en communication de masse, ou une expérience radio équivalente

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE REQUISES

• Connaissance et compréhension des plateformes radio et numériques à travers le Lac Tchad

• Idées innovantes et initiative pour contribuer aux stratégies éditoriales, à la planification et au développement de l’agenda du programme régional

• Expérience de la gestion des parties prenantes et du travail en collaboration

• Un français courant est essentiel et la maîtrise de la ou des langues parlées dans la région du Lac Tchad est un avantage

• Connaissance actuelle détaillée du COVID 19 et des besoins changeants du public

• Connaissance approfondie des actualités dans la région du bassin du Lac Tchad.

LES COMPÉTENCES DE BASE :

Les candidats retenus doivent démontrer ces compétences:

• Jugement éditorial – démontre un jugement équilibré et objectif basé sur une connaissance approfondie de la région NE-Nigeria et de la région autour du lac Tchad.

• Communication – la capacité de faire comprendre clairement son message en adoptant une gamme de styles, des outils et techniques adaptés au public et à la nature des informations.

• Gestion des relations – capable d’établir et de maintenir des relations de travail efficaces avec un large éventail de personnes.

• Imagination et Pensée créative – est capable de transformer des idées et impulsions créatives en réalité pratique.

• Planification et organisation – est capable de penser à l’avance afin d’établir un plan d’action efficace et approprié pour vous-même et pour les autres.

• Hiérarchise et planifie les activités en tenant compte de tous les problèmes et facteurs pertinents tels que délais, effectifs et ressources nécessaires.

• Résilience – peut maintenir son efficacité personnelle en gérant ses propres émotions face à la pression, aux revers ou face à des situations provocantes. Peut démontrer une approche du travail caractérisée par l’engagement, la motivation et l’énergie.

RESPONSABILITÉ ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES

Les membres de l’équipe de Radio Ndarason devraient soutenir tous les efforts en matière de responsabilité, en particulier envers nos auditeurs de radio et les normes internationales guidant les médias et le travail de radiodiffusion.

CONDUITE PROFESSIONNELLE:

Maintenir une attitude professionnelle tout au long et veiller à maintenir de bonnes relations avec tout le personnel, les consultants et les pigistes, ainsi qu’avec les ONG, les agences et les donateurs Tchad et dans la région du Lac Tchad.

RESPONSABILITÉ DE SURVEILLANCE : Journalistes

TRAVAILLE DIRECTEMENT AVEC: Tout le personnel, tous les chefs de département, le directeur adjoint et entreprenant toute autre tâche si nécessaire et / ou dirigée par le chef de projet ou par d’autres directeurs d’Okapi.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE: 30 juillet 2020

Les candidats appropriés doivent envoyer une lettre de motivation et un CV à La Radio Ndarason sise à Farcha au sein de la Force Multinationale Mixte en face de l’AFD.