Emploi : lancement du projet de formation, coaching et accompagnement de 100 jeunes promoteurs

L’ONAPE en partenariat avec l’Agence nationale pour l’investissement et de l’exportation (ANIE), a lancé le projet de formation, coaching et accompagnement de 100 jeunes promoteurs à la formalisation administrative, fiscale et à la mobilisation de fonds, ce lundi 21 novembre.

Le représentant du directeur de l’ANIE, Dadi Adoum Arsine, a, d’ores et déjà, félicité l’équipe de l’ONAPE pour cette initiative qui vise à former et outiller les jeunes porteurs de projets, à être aptes à créer leurs propres entreprises, à pouvoir s’outiller dans le mode de gestion et à être capables à accéder à des financements adéquats, pour développer et faire grandir leurs entreprises, des formes de financements souvent méconnus mais existantes.

“Votre Agence, à travers plusieurs programmes, tels que l’auto-emploi, le crédit agricole ou le programme d’appui aux diplômés sans emplois, a démontré son implication dans la formation et le financement de porteurs de projets et diplômés en vue d’une insertion professionnelle facile et répondant aux besoins du marché de l’emploi dans notre pays”, lance-t-il. Il exhorte à continuer les efforts et développer les stratégies, afin que les jeunes tchadiens puissent entrevoir, de par l’Onape, une lueur d’espoir toujours vive, dans ce parcours si difficile de l’emploi et de la création d’entreprise.

“Cette session de formation, de coaching et accompagnement organisée à l’endroit des jeunes entrepreneurs marque le début d’une entrée effective des jeunes sur le marché de l’emploi par le biais de l’auto-emploi et l’emploi formel ainsi que décent”, exprime le directeur général de l’ONAPE Sadick Brahim Dicko.

Il invite les bénéficiaires à faire preuve de diligence, d’assiduité, de respect et de considération pendant les dix jours de formation. “Car, lorsque viendra le moment de vous lancer dans votre propre affaire, ces outils vous seront d’une extrême importance, et d’un aide-mémoire sans égale. Vous devez écarter de loin, la paresse et garder en tête cette notion de principe dans le monde des entrepreneurs: ENTREPRENDRE C’EST DEVENIR SON PROPRE PATRON”, a conseillé le directeur de l’ONAPE.