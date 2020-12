Électricité : ZIZ énergie, prône l’accès à l’énergie pour tous

ZIZ énergie est une entreprise tchadienne, partenaire de l’Etat, qui fait dans l’installation et la distribution de l’énergie électrique hybride au Tchad. Elle est par ailleurs le porteur du projet d’électrification des villes secondaires du Tchad.

Fondée en 2006, ZIZ énergie est une société de droit tchadien qui œuvre pour répondre aux besoins d’énergie des Tchadiens. Avec à sa tête Zakaria Ibrahim, cette entreprise, forte de sa réputation, fait son bonhomme de chemin dans le septentrion du Tchad. Elle est, il faut le souligner, le premier prestataire de l’Etat dans la gestion de l’électricité dans cette zone.

ZIZ énergie fournit de l’électricité à des villes secondaires du Tchad. En juin dernier, elle a entamé une collecte de fonds pour un projet d’électrification des villes du Tchad. EAV et FMO se sont engagés à financer jusqu’à 7 millions d’euros si l’entreprise continuait à bien avancer sur le développement et la construction de ses projets.

Le projet d’électrification des villes secondaires : une idée née d’un constat

C’est un projet qui vient à point nommé. Pendant que beaucoup de Tchadiens crient tous les jours au problème de délestage et de coupures intempestives, ZIZ énergie vient proposer une solution innovante. Ceci après observation de la gestion de la société nationale d’électricité.

« Nous avons élaboré ce projet suite à une longue expérience de gestion de la centrale électrique, bien avant, en collaboration avec l’Etat suite à une signature d’un contrat de régie intéressée », confie Zakaria Ibrahim.

Dans les zones où elle est implantée, l’Etat fait les installations des centrales et ZIZ énergie s’occupe de la gestion et de la distribution. Le projet est implanté dans cinq villes à savoir Am-timan, Mongo, Ati, Moussoro et Oum- Hadjer.

Avec ZIZ, c’est un accès à l’énergie pour tous

Comme l’indique le slogan de l’entreprise, le but que vise ZIZ est l’accès de tous à l’énergie. « On a élaboré ce projet pour répondre aux besoins de la population en énergie afin que tout le monde puisse avoir l’énergie chez soi. C’est pourquoi un des slogans du projet c’est l’accès à l’énergie pour tous », explique son président directeur général.

Il tient toutefois à préciser une chose : « quand on dit accès à l’énergie pour tous, on est bien d’accord qu’on parle ici de branchement des abonnés chez eux. Jusqu’à présent, l’électricité existe mais les particuliers doivent payer de leur propre argent pour se faire raccorder au réseau ».

L’électrification du Tchad : un projet pensé autrement

« Dans le projet, nous avions pensé autrement, que le mieux c’est de brancher tour le monde, étant donné que c’est l’électricité pour tous, afin que personne n’ait besoin de tirer le câble chez les voisins ou de voler l’électricité par ci par là », explique le PDG de ZIZ énergie.

Afin d’en finir avec cette perpétuelle coupure d’électricité dans les villes, l’entreprise a développé un système complexe. « On a conçu un système assez complexe que vous avez vu. Il va y avoir un champ de panneau photovoltaïque d’environ 2,5 mégawatts, une partie technique où sera logé le bâtiment administratif, technique et le stockage de 5 mégawatts/heures. Cette partie comporte essentiellement ces trois éléments y compris le groupe électrogène de 1,2 mégawatts. C’est toutes ces combinaisons qui va constituer le central électrique hybride ».

« On a mis du paquet pour pouvoir mettre un système de commande-contrôle à distance qui s’appelle Scada qui couronnera le tout. C’est-à-dire, gérer le réseau et aussi la centrale », renchérit Zakaria Ibrahim.



ZIZ entend développer des mini-réseaux hybrides fonctionnant au solaire dotés de capacités de stockage et étendre son réseau de distribution pour augmenter la couverture de la population. Sur les 5 prochaines années et en collaboration avec les autorités tchadiennes, ZIZ a l’intention de déployer 20 mini-réseaux sur le territoire national.