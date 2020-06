Electricité : un entrepreneur écrit au chef de l’Etat pour dénoncer le détournement de son projet

OPINION – Dans une lettre ouverte adressé au chef de l’Etat, Idriss Déby Itno, le directeur général de Energy’s Solution Of Africa (ESA), Brahim Hassan Sair, sollicite l’intervention du chef de l’Etat pour résoudre le problème d’électricité. Il dénonce également le détournement de son projet par certains responsables du secteur.

« Il y a de cela dix mois, l’entreprise ESA que je dirige a fait la proposition de deux projets de construction de centrales électriques à la SNE, en partenariat avec des experts occidentaux, pointus en la matière : l’une en HFO pour Djarmaya et l’autre en gasoil pour la ville d’Abeché » écrit le directeur général de Energy’s Solution Of Africa au président de la République, Idriss Déby Itno.

Brahim Hassan Sair déclare qu’il à engagé d’énormes dépenses parce que des responsables du département de l’Energie, impliqués de près, ont demandé à travers la direction générale de la SNE (Société nationale d’électricité) d’inviter les partenaires et leur faire la présentation de ces deux projets. Les projets ont été approuvés et le ministère du Pétrole et de l’Energie avait demandé d’établir deux manifestations d’intérêt avec offres technique et financière. Ce qui a été fait.

« Quelques mois plus tard, je constate que toutes les personnes impliquées dans l’élaboration de ces dossiers sont ‘’nettoyées’’ » dénonce le directeur général d’ESA. Selon lui, les responsables du ministère, impliqués au départ du projet ont évité toutes rencontres. Finalement, c’est une autre entreprise qui se trouve attributaire du projet « alors qu’elle n’a jamais participé à son développement ».

« Excellence Monsieur le Président, vous avez toujours conseillé vos collaborateurs à promouvoir l’égalité de chance et encouragé la jeunesse à oser et à développer l’entreprenariat. Je fais partie de ces jeunes qui osent et qui ont l’audace car je suis constamment animé par cette volonté de participer au développement de mon pays », relate Brahim Hassan Sair au président de la République.