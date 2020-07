Elections au Tchad : le Conaf entend former 1 800 femmes et 700 hommes

Le 3 juin, dans les locaux de la Maison nationale de la femme, la présidente du Conseil national des femmes leaders du Tchad (Conaf) a fait un point de presse. Cette communication est relative au projet de renforcement des capacités citoyennes de 1800 femmes et 700 hommes.

L’objet de ce point de presse est d’informer et d’annoncer à l’opinion nationale et internationale que le Conaf, en prélude aux élections, organise une série de formations sur la citoyenneté et l’autonomisation des femmes.

Les formations seront accès sur cinq modules dont : le cadre juridique des élections et les institutions qui interviennent dans le processus électoral ; les conditions de participation aux élections législatives et locales ; les opérations électorales à proprement parler ; élections/genre/responsabilité des élus et le dividende démographique et l’autonomisation des femmes.

Elles se dérouleront sur l’ensemble du territoire national et auront pour ambition de toucher 1800 femmes et 700 hommes.

Pour la présidente du Conaf, Mariam Mahamat-Nour, « l’un des défis d’ordre sociopolitique auquel fait face le Tchad actuellement, est celui du niveau encore marginal de participation des femmes aux sphères de prise de décision, dans quasiment tous les domaines de la vie nationale et plus particulièrement dans le domaine de la politique et de la vie publique ». Et ce, malgré la place prépondérante qu’occupe la femme au sein de la société tchadienne, celle d’une « actrice de développement », a-t-elle déploré.

La présidente Mariam Mahamat Nour note quand même avec satisfaction la présence de plus en plus importante des femmes dans certains domaines politiques. Notamment à l’Assemblée nationale où elles représentent 15% des députés (28 sur 188) dans l’actuelle législature contre 6% au sein de la législature précédente (11 femmes sur 155 députés).

Ces formations, a informé Mariam Mahamat Nour, devraient grâce à l’appui des partenaires, renforcer les capacités des femmes et leur permettre de mieux se préparer pour les échéances électorales à venir.

Noudjimadji Perline