El Tchado lance « Baladna », sa nouvelle collection de maillots

El Tchado met sur le marché de nouveaux maillots. Le Groupe l’a annoncé ce 10 juin à travers une conférence de presse.

Le Groupe El Tchado a officiellement présenté sa nouvelle collection de maillots, sous le concept « Baladna ». « Nous mettons en valeur le pays, à travers les couleurs de son drapeau qui sont le bleu-or-rouge. Notre nouvelle collection de quatre maillots a, en plus de ces couleurs, le blanc, le bleu turquoise avec les pointillés qui caractérisent notre idéologie : ensemble, nous formons un ; l’or, le Sahel ; le rouge, tous les sacrifices consentis par les héros de la Nation ; la couleur blanche, l’unité et la paix », explique le directeur général du Groupe, Abdelkader Ngaba.

Un échantillon du nouveau maillot

Abdelhadi Annadjib Youssouf, PDG d’El Tchado, réaffirme l’ambition de son Groupe. « El Tchado œuvre pour le développement du sport. On essaye toujours de créer quelque chose de chez nous pour nous et aussi pour la propager ailleurs ».

Le conseiller du Groupe, Me Sidick Sougui Lony, met en garde ceux qui tenteraient de contrefaire la marque El Tchado. « On regarde des jeunes entreprendre. Mais il y a d’autres âmes faciles qui aiment les choses déjà prêtes et qui sont prêtes à plagier nos produits. Ces personnes utilisent notre marque sur des produits de mauvaise qualité », regrette-t-il, informant le public que la marque El Tchado est protégée.

Un maillot de « Baladna » coûte 12.500 FCFA. Le Groupe dit travailler pour disposer de stands de vente de ses produits ( maillots, bas, etc.) dans les 23 provinces du pays.