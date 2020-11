Education : le Syndicat des enseignants du Tchad, section de N’Djamena, appelle ses membres à reprendre le travail ce lundi, 09 novembre

Le bureau du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), section de N’Djaména, par un communiqué rendu public, samedi, 07 novembre, appelle les enseignants à reprendre le travail dès le lundi, 09 novembre.

Ce communiqué intervient juste quelques heures après le mécontentement des enseignants de N’Djaména par rapport à la décision prise par Ngartoïdé Blaise, le secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), suspendant la grève d’avertissement lancée par le SET provincial de N’Djaména. Selon ce communiqué, les enseignants peuvent reprendre le chemin des classes dès le lundi, 09 novembre.

Joint au téléphone par la rédaction de Tchadinfos, le secrétaire général du SET de N’Djaména, Bayana Laoukoura, justifie que c’est le bureau national qui commande le bureau provincial donc la décision prise par le secrétaire général, Ngartoïdé Blaise, est au-dessus de la leur. Pourtant, les membres du SET de N’Djamena, boudent Ngartoïdé Blaise et demande sa démission.

Il faut noter que jusque-là, le gouvernement n’accède pas encore aux revendications des enseignants. Il s’agit, entre autres, du paiement au titre des transports de 2016 et 2019 et le dégel des effets financiers des avancements et reclassements. Toutefois, les négociations devraient se poursuivre entre les différentes parties.