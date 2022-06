BREVE – Le ministre de L’Enseignement supérieur, Dr Ali Waïdou et son collègue de l’Education nationale, Mogna Djimhounta, ont lancé officiellement ce lundi 20 juin 2022, l’examen du baccalauréat session de juin 2022, à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis. Ils sont 320 candidats pour la province du Hadjer Lamis dont 106 candidats de la série A4 et 124 pour les autres séries (séries D, C, A Arabe, D arabe, G1, G2).

Détails à suivre.