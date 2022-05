Education : la JEC organise des examens blancs

Lancement des épreuves écrites du Brevet d’enseignement fondamental et du baccalauréat blancs du mouvement la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) ce lundi 16 mai 2022 à la paroisse Isidore Bakandja de walia Goré. C’est le président du jury Djekilamber Benodji Pentecôte qui a lancé les épreuves.

Ils sont plus de 500 candidats de la troisième et de terminale à composer le Brevet d’enseignement fondamental et le baccalauréat blancs. C’est une initiative du mouvement des jeunes dénommé Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) des différentes paroisses catholiques de N’Djamena. Cette initiative vise à accompagner les élèves en classe d’examens à bien affronter les examens noirs.



Pour le président du jury, Djekilamber Benodji pentecôte, parmi les 17 localités que compte la JEC de N’Djamena, 7 localités ont organisé les cours de soutien pour le compte de l’année 2021-2022. Ces examens permettent d’évaluer le niveau des jeunes formés durant ces cours de soutien avant les examens nationaux. “Chers élèves, nous vous invitons à plus de sérénité et surtout au respect des consignes que vont vous laisser les surveillants“, appelle-t-il.



Selon le président du jury, les cours de soutien de la JEC s’inscrivent dans le cadre de la poursuite des objectifs du mouvement qui est celui d’assurer une formation de qualité à ses adhérents et promouvoir l’excellence.

Implantée dans les paroisses, les établissements scolaires et universitaires, la JEC est un mouvement d’action catholique qui regroupe des élèves et étudiants et à pour but de promouvoir la formation morale, intellectuelle et spirituelle de ses adhérents.



DANGOURBE Yves, stagiaire