Education : la direction de l’école primaire de Chagoua réclame des tables-bancs pour les élèves

À l’école primaire de Chagoua, les élèves sont assis à même le sol pour étudier. Les responsables de cette école demandent aux autorités de venir les assister avec les tables-bancs.

Située dans le 6ème arrondissement en pleine capitale N’Djamena, l’école primaire de Chagoua est connue plus sous l’appellation de “Ecole Chigne”. Elle est comptée parmi les écoles les plus anciennes et populaires de N’Djamena.

Il est 8h dans la grande cour de cette école. Sur l’alignement gauche se trouve la classe de CP1 A. Dans cette salle, on aperçoit une vingtaine d’enfants entre 5 à 6 ans assis à même le sol en train de suivre les cours.

Donoyedji Henriette, la maîtresse de cette classe, qualifie de très dérangeante cette situation. “Cette situation me dérange beaucoup, voir les enfants étudier à même le sol, ce n’est pas normal. Il nous faut des tables-bancs ou même les tapis pour faire asseoir les élèves”. Dans les autres salles, le constat est le même.

Pour sa part, la nouvelle directrice de l’école primaire de Chagoua, Kidigui Solange, en fonction depuis plus d’un mois, affirme avoir envoyé un rapport aux autorités mais il n’y a pas encore de retour jusque-là. Tout comme les maîtresses, elle déplore cette situation que traverse son école. “C’est déplorable de voir les enfants assis à même le sol pour suivre les cours. On demande au gouvernement de revoir cette situation. C’est une école de la capitale mais on dirait du village”.

En attendant l’aide du gouvernement qui tarde à venir, les élèves de cette école usent de tous les moyens pour s’offrir le confort dans la salle en transportant les bancs depuis la maison.