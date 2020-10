Éducation : La cour de l’école primaire d’Amtoukouïn déblayée par un groupe de jeunes

Les membres de l’Association des jeunes pour le développement socio-culturel de la commune du 7ème arrondissement de N’Djaména ont nettoyé, le 3 octobre, la cour de l’école primaire d’Amtoukouïn. Objectif, désherber les locaux afin de permettre la reprise des cours dans cette école.

Cette action de déblayage, initiée par ce groupe de jeunes, s’inscrit dans le cadre des actions citoyennes pour la reprise des cours. La cour de l’école primaire d’Amtoukouïn est inondée et remplie d’herbes, rendant ainsi la rentrée scolaire difficile. Raison pour laquelle, il faut désherber les lieux pour permettre aux élèves d’accéder facilement à leurs salles de classe, évoque Nasradine Baradine Issa, président de l’Association des jeunes pour le développement socio-culturel de la commune du 7ème arrondissement. « Cette année il a beaucoup plu et beaucoup d’écoles sont dans l’eau. C’est pourquoi nous, en tant qu’association, nous avons décidé de venir accompagner l’administration de cette école qui compte plus de 3 milles élèves afin que les enfants puissent reprendre le chemin de l’école dans des bonnes conditions » a-t-il mentionné.

En outre, « Cette action ne permet non seulement aux enfants de reprendre les cours mais aussi d’éviter le paludisme vu que l’insalubrité fait partie des causes de cette maladie. Au-delà, il y aura également des activités de sensibilisation sur la Covid-19 pour restreindre la propagation. » réitère le président de l’association.

Nasradine Baradine Issa lance un appel de mobilisation aux jeunes, aux personnes de bonnes volontés à initier davantage les mêmes activités pour permettre aux élèves de reprendre les cours. Il est à relever la satisfaction des responsables de l’école qui ont apprécié ce geste.