Économie : les recettes de la douane de l’aéroport ont doublé grâce au système Sydonia world

Un mois après le lancement du système sydonia world sur le site pilote des douanes de l’aéroport Hassan Djamouss, les recettes de la douane de l’aéroport ont doublé grâce à ce nouveau système. Le Chef du bureau des douanes de l’aéroport, Abdelkerim Abdoulaye Garino, fait la différence entre les deux systèmes et présente l’avantage du nouveau pour le dédouanement des marchandises.

C’est quoi l’ancien système sydonia ++ ?

La première version du logiciel sydonia a été développée au début des années 80 en réponse aux demandes du programme de libéralisation des échanges économiques. Cette version consistait en un système de base de données qui permettait la saisie d’informations douanières provenant des déclarations des marchandises à l’importation et à l’exportation. La version 2 du logiciel a été développée autour d’une architecture client/serveur, offrant ainsi une plus grande souplesse de programmation et d’utilisation. Et le développement de la troisième et présente version, nommée sydonia ++ a commencé en 1991.

Le Chef du bureau des douanes de l’aéroport, Abdelkerim Abdoulaye Garino, relève que l’ancien système sydonia ++ est devenu obsolète. Il souligne que le logiciel sydonia ++ est d’abord installé que sur le système Windows XP, les interfaces ne sont pas adaptées aux normes internationales, trop vulnérable car il suivit l’utilisation d’une clé USB infectée par les virus et le système s’arrête, le processus de dédouanement des marchandises est lent, le SYDONIA ++ s’imprime que sur les imprimantes matriciels, etc.

Par contre Abdelkerim Abdoulaye Garino explique que la version sydonia world permet l’utilisation des nouvelles technologies. « Sydonia world est un système de gestion de douanes automatisé qui couvre la plupart des procédures de commerce extérieur. Il traite l’ensemble des opérations de dédouanement (manifestes, déclarations, recettes douanières, régimes suspensifs et gestion des entrepôts) », définit-il.

L’avantage du système sydonia world

Sydonia world est une application semi-web c’est-à-dire on le retrouve via l’internet et réseau local. Cela va permettre les échanges d’information par le web avec les partenaires de la douane ;

Offre une souplesse c’est-à-dire adaptable aux besoins des utilisateurs ;

Allège des taches et réduit le délai de dédouanement des marchandises ;

La procédure de dédouanement des marchandises est simplifiée ;

Apporte un bénéfice à l’économie nationale en collectant des revenus ;

Augmente les recettes douanières : souvent le principal contributeur aux budgets nationaux, assure que toutes les marchandises sont déclarés, que les calculs des droits/taxes sont corrects et que les droits/taxes sont appliqués et gérés correctement ;

Minimise les risques lieu aux vols à 65% et assure une nette traçabilité, etc.

Le Chef du bureau des douanes de l’aéroport Abdelkerim Abdoulaye Garino dit qu’en un mois d’utilisation du système sydonia world, les recettes ont doublé, sans avancer de chiffres. « Les recettes de la douane de l’aéroport ont doublé grâce au système sydonia world en un mois. Et ce système sera installé dans les 48 bureaux des douanes qui se trouvent au Tchad dans un bref délai », précise-t-il.

Pour rappel, 189 pays au monde utilisent le même système sydonia world intégral. Les fonctionnalités de sydonia world sont adaptées à l’accord de facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), à la convention de Kyoto révisé et à la législation nationale.