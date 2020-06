Economie : le Tchad et l’Allemagne entendent renforcer leur coopération

Le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, Dr Issa Doubragne, a reçu jeudi, Dr Jakob Haselhuber, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne. Plusieurs sujets ont été abordés avec un accent particulier sur la coopération économique.

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Dr Jakob Haselhuber, a échangé durant plus d’une heure avec le chef du Département de l’Economie et de la Planification du Développement, Dr Issa Doubragne, le jeudi 11 juin. Les activités de la coopération allemande au Tchad, le développement de l’Afrique centrale, la sécurité, l’économie, la pandémie du coronavirus, la coordination des efforts entre les deux pays sont entre autres les sujets de la rencontre.

La visite de l’ambassadeur d’Allemagne était l’occasion d’identifier les points d’intérêts communs d’où la proposition de l’ouverture d’un dialogue direct et franc afin de discuter des questions bilatérales dans les meilleurs délais. Le but est de donner la possibilité à l’Allemagne de réinvestir de nouveaux dans le secteur économiques et les secteurs vitaux.

Le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement se dit très satisfait et très content d’accueillir l’ambassadeur allemand, une première du genre. Dr Issa Doubragne poursuit en disant que : « l’Allemagne est un pays précieux et très important » pour le Tchad. Cette rencontre a permis d’évaluer les forces et faiblesses en termes de défis, de potentialités et possibilités d’opportunités pour permettre de relancer la coopération économique entre les deux pays.

Les questions de l’insécurité avec les exactions de la secte de Boko Haram, des réfugiés, de la crise pétrolière, l’augmentation du portefeuille de l’Allemagne pour le Tchad ainsi que la pandémie de la Covid-19 n’ont pas été occultées par les deux personnalités.