Du Tchad à la conquête des scènes internationales, découvrez l’exploit de ces mannequins

La conquête des scènes internationales est un défi que nombre d’artistes tchadiens en l’occurrence les mannequins s’évertuent à relever.





Claudia Matangar Tobeal

Claudia la sahélienne est l’une des mannequins la plus hot dans l’univers de la mode tchadienne. Connue pour ses poses sans gêne en bikini, elle fait ses premiers pas dans le secteur en 2008 à l’occasion de la ‘’Nuit de la femme tchadienne’’. Dès lors, Claudia tombe raide dingue du mannequinat. 13 années plus tard, elle compte à son actif une panoplie de défilés sur des tapis extérieurs.

Claudia foule deux fois (10 et 11 éditions) la scène du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan, l’un des plus grands festivals d’art et de la mode en Afrique qui se déroule chaque deux ans en Côte d’Ivoire. Elle trône au titre de la Top modèle féminin de l’année 2019 au Festival de la mode et du mannequinat africain (FESMMA).

La gazelle du sahel a également pris part au Festival d’ici et d’ailleurs FESTIA au Mali, le Festival international de la mode guinéenne en 2019, le Festival Elima du Togo et Grand défilé apothéose de la Nuit du styliste africain NSA.

Brigitte Tchanegue

A moins de 30 ans, Brigitte fait sensation et cumule dans son palmarès un riche parcours. Brigitte a commencé en 2007 au Centre des jeunes Don Bosco. Le cinéma lui permet de se mettre en exergue. En 2012, sa silhouette apparait dans le long métrage ‘’Fille à papa’’ du réalisateur Prosper Nadjilem. Brigitte s’impose peu à peu grâce à sa participation dans la série « Amina » diffusée sur TV5 Monde. Membre du jury dans la catégorie série et court métrage Afrique centrale aux ”Ecrans noirs”, elle prend plusieurs fois part au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Décembre 2020 marquera son ascension pour avoir joué l’un des rôles principaux dans la saison 2 de la série ivoirienne, “Les coups de la vie”.

Bintou Grandi

Bintou Grandi a un parcours plutôt exceptionnel. Elle fait irruption pour la première fois sur le tapis rouge de N’Djamena Fashion Week Saamha en 2016. Remarquable par ses longues jambes et sa carrure nappy, elle enchaine une prestation digne d’une masterclass à la Fashion week de 2018 à N’Djaména. La native d’une longue lignée des Garandi va signer peu après pour des défilés hors de son pays notamment : Africa fashion and cultural week à Malabo en Guinée équatoriale.

Très vite, elle passe des auditions en ligne et retient l’attention des organisateurs de l’‘’International Fashion Week’’ d’Amsterdam qui s’est déroulé du 8 au 10 mars 2019. Une virée au-delà de l’Atlantique qui lui permet des allers-retours entre Paris et New-York. A ce jour, Bintou sillonne les plateaux européens pour plusieurs stylistes.

Pulchérie Koïbla

Surnommée la girafe pour ses 1,91m, la jeune Pulcherie Koïbla est remarquable à vue. Sa silhouette assez rare pour les jeunes de sa génération est séduisante. Le portfolio de la girafe est couronné dès 2014 par sa brillante prestation et le succès de l’élection Top Model Tchad de cette année.

Elle entame une tournée hors des frontières en 2016 au Marché des arts et du spectacle d’Abidjan. En 2017, Pulcherie pose ses valises à Dakar pour Afro Mode pour ensuite enchainer à l’Annual Show de Douala. Des scènes qu’elle jumèle avec la Carroussel International de la mode de Pointe Noire et le Festival international de la mode au Togo.