Douanes : le Tchad se dote d’une plateforme d’imagerie pour mieux sécuriser les recettes

Le 3 juillet, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a effectué une visite d’observation de la plateforme d’imagerie douanière à N’guéli.

“C’est une modernisation des services de la douane au Tchad. Ils permettront de sécuriser les recettes, et surtout la manufaction, le temps mis pour les chargements et le rechargement des véhicules, ainsi que les difficultés des contrôles“, s’est réjoui Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget, à propos de l’imagerie douanière, lors de sa visite sur le site de N’guéli.

L’imagerie douanière, objet de la visite du ministre, est composée de 4 véhicules équipés chacun d’une table d’opération et d’une boîte à rayon X. Ces dispositifs sont destinés au scan des cargaisons de conteneurs à destination du Tchad.

Ce projet, développé en 2011, a réellement commencé en 2012 avec la mise en place de la plateforme. Ayant constaté la fin des travaux de la mise en place de la plateforme, le ministre a déclaré que ces véhicules équipés de l’imagerie douanière serviront aussi à prévenir les produits illicites, ou prohibés qui entrent dans le pays.

Grâce à sa technologie qui répond aux normes internationales recommandées par l’Organisation mondiale de la douane et ses partenaires techniques et financiers, cette plateforme est capable de “scanner en 3 minutes, la contenance et le contenu des cargaisons“.

Selon Tahir Hamid Nguilin, les douanes de Nguéli constituent la première étape. Les postes douaniers de Koutéré à la frontière avec le Cameroun, Adré avec le Soudan et les frontières avec le Niger et le Nigéria seront eux aussi équipés avec la même technologie.