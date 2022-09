DNIS : “Les médias croulent carrément sous les taxes’’, alerte le directeur de publication de L’Observateur

Lors des débats de la commission thématique 3 du dialogue national, qui a pour thème : droits et libertés fondamentales, la question de la défiscalisation des médias a été notamment évoquée.

Bemadjita Ngaradoumbe, un des 10 représentants des médias à ces assises et directeur de publication du journal L’Observateur, parle de plusieurs projets de loi qui vont être annexés dans le rapport de la commission thématique 3 et qui devraient contribuer à améliorer la situation précaire des médias et journalistes tchadiens.

Au rang des recommandations, il y a notamment la défiscalisation des médias et l’aide publique à la presse. “Tout le monde sait qu’on a plus de devoirs que de droits. Par exemple, prenons l’aide à la presse, il y a 9 ou 10 ans on le voit plus. C’était même un préalable pour venir à ce dialogue. Jusque-là, on n’a perçu ce qui nous revient de droit. Il y a aussi la question de la défiscalisation des entreprises de presse. Les médias croulent carrément sous les taxes. On nous met avec les grandes entreprises. Ce qui n’est pas normal. Nos productions sont une denrée périssable. On ne peut pas les stocker’’, interpelle Bemadjita.

Pour les médias publics, les participants de la commission thématique 3 leur recommandent plus d’autonomisation ; la couverture effective du territoire national, etc. “On a un peu avancé dans le travail”, confie le directeur de publication de L’Observateur. Le 13 septembre, les différentes commissions vont se réunir de nouveau en plénière pour se plancher sur les différentes recommandations.