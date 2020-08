Direction Générale de l’ASECNA : le Tchad retire sa candidature au profit d’un pays ami

Le gouvernement du Tchad par courrier daté du 18 aout 2020, du Ministre de l’aviation civile et de la météorologie, adressé au Président du conseil d’administration de l’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar) a décidéle retrait du Tchad de la course au poste de directeur général de ladite institution.

La candidature du Tchad était portée par le haut fonctionnaire M. Mahamat Aware Neissa, ingénieur d’aviation civile jouissant d’une expérience de plus de 20 ans et ayant occupé plusieurs postes de responsabilités dans des ministères, institutions et entreprise parapublique.

Joint au téléphone par nos soins, Monsieur Aware a confirmé l’information. Selon lui l’intérêt du Tchad passe avant tout, « le mercredi 12 août, le ministre secrétaire général de la Présidence, nous a notifié la décision des plus hautes autorités, qui après consultations et concertation avec des pays frères et amis ont choisi de retirer notre candidature au profit d’un pays ami.»

Pourtant la candidature tchadienne était donnée favori par plusieurs médias au vu du poids sur le continent du Président Deby, du rayonnement diplomatique du pays et du profil du candidat. À la question de savoir qu’elle est ce pays ami ? Il nous a répondu que « vous le saurez le 14 septembre ».

Les candidatures sont arrivées à la phase finale, après les différentes étapes de sélection et de validation des dossiers. Les 5 candidats en lice présentent tous un profil hautement qualifié pour diriger cette institution panafricaine. Mais comme à l’accoutumée dans la dernière phase d’une telle course, c’est la diplomatie qui fait la différence. Les états y vont de leurs intérêts.

Le 14 septembre prochain, Dakar la capitale sénégalaise abritera la rencontre des ministres des États membres de l’ASECNA. C’est lors de cette rencontre que la désignation du directeur général sera abordée. Pour rappel, ils sont 5 candidats en lice, le sortant candidat du Niger, le Tchad, le Cameroun, la Mauritanie et la RCA.