Des singes perturbent la tranquillité des ménages de la ville de Mongo

Brève : Il ne se passe pas un seul jour sans parler des dégâts matériels que cause les singes dans certains secteurs de la ville de Mongo. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs 1,2,3 et 4 parce qu’ils sont situés à proximité de la montagne.

Ces singes descendent en ville à la recherche de nourriture et font de dégâts. Ils visent la marmite et de fois s’en vont avec dans les montagnes, une fois vidées ils les cassent. Souligne une habitante Et de poursuivre que ces singes n’ont pas peur des femmes, seulement que des hommes.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant à Mongo