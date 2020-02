Des artistes musiciens enregistrent une chanson en hommage “national” à Colonel Dinar

Juste après l’enterrement de l’humoriste Colonel Dinar, nombre de ses amis artistes se sont retrouvés cet après-midi au studio de musique Éden Music pour lui dédier une chanson d’hommage. Une initiative de l’ingénieur de Son Iviano Dj.

Ce sont entre autres des artistes tels que Sultan, Cidson Alguewi, Mélodji Givson, Yaabha, Matibeye Geneviève, Tony, Abba-ngol, et bien d’autres humoristes, musiciens et promoteurs culturels qui ont répondu présents à l’appel de l’ingénieur de son et musicien Iviano Dj.

Ils sont venus manifester leur regret de perdre leur ami Colonel Dinar par un morceau de musique. L’émotion est dominée par le courage qu’on peut lire à travers l’ambiance au studio Éden Music. On peut dire que c’est afin d’assurer un travail bien fait à l’honneur de leur frère et ami Colonel Dinar.

Iviano nous confie que ça a été très difficile pour lui lorsqu’il s’est mis à composer l’instrumental de cette chanson d’hommage. Pour lui, Dinar est plus qu’un ami. C’est quelqu’un qui ne cesse de le taquiner. Iviano Dj nous dit cette compilation rendre dans la tradition des artistes musiciens tchadiens quand ils perdent un de leur.

La mort de l’humoriste Colonel Dinar est un choc pour ses confrères. Il a été inhumé ce mercredi 19 février au cimetière de Lamadji. La chanson d’hommage en son honneur sera disponible dans les trois prochains jours, nous confie Iviano Dj.