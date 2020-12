Dernier tirage d’Airtel Choukrane : une trentaine d’abonnés auront des motos, vélos et smartphones

PUBLI-REPORTAGE – L’opérateur de téléphonie mobile Airtel Tchad a organisé ce mercredi, dans ses locaux, les séances du dernier tirage aléatoire de sa campagne méga promo nommée « Airtel Choukrane ». En présence des huissiers de justice, les derniers gagnants ont été tirés et contactés pour des récompenses.

Lancé depuis le 17 novembre dernier, la méga promo « Airtel Choukrane », prend fin aujourd’hui. Airtel a concrétisé ses promesses. Une centaine d’abonnés est récompensée par des gros lots, à travers cette méga promo qui s’est étendue sur quatre semaines, avec deux moments de tirage aléatoire. C’est le dernier tirage qui vient d’avoir lieu ce 23 décembre, mais “les opérations d’échanges des petits points cumulés en de petits cadeaux, continueront sur le terrain”, a promis le Directeur de vente d’Airtel Tchad.

Ce dernier tirage aléatoire, s’est déroulé, toujours, en présence des huissiers de justice, Me Augustin Gan-Gan et Me Djafsia Migarna. Ils ont fait savoir qu’ils sont là pour s’assurer de la régularité du jeu et pour que tout se passe dans les règles de l’art.

Pour plus de transparence, les responsables d’Airtel ont laissé les hommes des médias opérer les tirages de manière aléatoire, depuis les bases de données d’Airtel, via un ordinateur. À l’issue de ces tirages, une trentaine d’abonnés d’Airtel ont eu la chance de gagner des smartphones, vélos et motos.

Rappelons qu’il y a avait eu 3 tirages le 9 décembre dernier. Ils étaient repartis sur les 3 premières semaines de la promotion. Et ce 23 décembre, c’était le dernier tirage des gagnants ayant totalisé au moins 100 points. Ils recevront leurs cadeaux au cours d’une cérémonie officielle qu’organisera Airtel.

Les responsables d’Airtel ont saisi cette occasion pour souhaiter des heureuses fêtes de fin d’année à leurs abonnés.