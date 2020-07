Décès de M. Doumgor : « la jeune génération se souviendra encore longtemps de tes efforts »

Dans un communiqué signé de son vice-président Abba André Dieudonné, l’Union des journalistes tchadiens (UJT) a rendu un vibrant hommage à Hourmadji Moussa Doumngor. L’ancien ministre de la communication et journaliste s’est éteint le 5 juillet des suites de maladie.

« C’est avec une immense tristesse et émotion que le bureau exécutif de l’Union des journalistes tchadiens (UJT) a appris la disparition de l’icône de la presse tchadienne », a écrit Abba André Dieudonné, vice président de ladite union dans un communiqué ce 7 juillet.

Pour l’UJT, Hourmadji Moussa Doumgor « demeure un modèle de professionnalisme journalistique depuis le premier régime du Tchad indépendant ». A ce titre, poursuit le communiqué, « la jeune génération en quête de la conscience professionnelle et de la perfection, se souviendra encore longtemps » des efforts conjugués par ce praticien et théoricien de la presse, en vue de l’assainissement du milieu de la presse au Tchad.

« Devant le cruel verdict du destin, déplore l’UJT, ces jeunes journalistes qui ont le plus besoin des conseils et orientations viennent de perdre une référence de plus, un archétype du respect d’éthique et de la déontologie ».

Par la même occasion, l’UJT présente ses condoléances à toute la presse tchadienne, pour la « perte de cette icône de la presse, connue pour ses idées novatrices et sa plume acerbe, ainsi qu’à la famille biologique de ce baobab ».