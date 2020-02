De l’huile made in Chad disponible à nouveau

A la suite de la privatisation de la Cotontchad SN par Olam (groupe singapourien), l’Huilerie de Moundou se met en branle. Huile et tourteaux sont disponibles sur les marchés au plaisir de nombreux ménages.

L’huilerie produit environ 300 bidons d’huile de litres et 4500 cartons d’huile raffinée de 15 litres à ce jour et ce, depuis le 13 février 2020. A cela, il faut ajouter 20 000 sacs de tourteaux destinés à la consommation pastorale. Olam en est pour beaucoup car, actionnaire principal de la Cotontchad SN. Les grossistes se ravitaillent depuis le 7 février.

Olam, faut-il le rappeler, est une firme qui a paraphé un contrat de prestation avec l’entreprise Spectec Group, experte en installation et en maintenance d’huilerie. Elle gère actuellement l’usine de Moundou et a permis à cette dernière d’accroitre ses capacités productrices, d’adopter des nouvelles technologies.

Unité de production de l’huilerie

Pour l’ingénieur et chef de service production, Sougui Allanga, « les ménages tchadiens consommeront à satiété de l’huile made in Chad. Les éleveurs bénéficieront de tourteaux pour alimenter leur bétail (…) ». « La matière première est disponible, nous espérons d’ici fin février trouver une production optimale et de qualité pour nos marchés. 63000 tonnes de graines de coton sont escomptées pour la trituration. Nos produits ravitailleront toute l’étendue de territoire », affirme l’ingénieur.

Notons que la qualité de l’huile est certifiée par le Centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (Cecoqda). « Cette huile est sans cholestérol donc non nuisible pour la santé », rassure Sougui Allanga qui propose aux familles de consommer DIN dans leurs mets.

BACTAR Frank I.