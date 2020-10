Culture : Sandra Topona présente son tout premier album « Halali »

Sandra Topona a dévoilé dans la matinée du 23 octobre, dans un restaurant de la place, son tout premier album solo intitulé Halali. La chanteuse à la voix veloutée offre un délice teinté de belles sonorités en ce début d’harmattan.



Elle avait donné un avant goût avec le titre ‘’Touche Pas’’, en juillet dernier. Un titre disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement. L’album « Halali » en arabe local qui signifie ‘’Ce qui m’appartient ‘’ résulte de trois années de travail acharné allant de 2017 à 2020.« J’ai nommé cet album Halali parce que j’estime que tout ce que j’ai, je ne l’ai pas volé, c’est mon talent et il m’appartient », a t-elle souligner.



Cet opus de douze titres qu’elle appelle avec un air jouissif ‘’Mon tout premier bébé ‘’, regorge une pluralité de thématiques dans lesquelles Sandra plaide le sort des femmes fustigées, la situation sociale mais évoque aussi l’amour et la fiesta. Des sonorités variées de bonne “vibe” sur lesquelles, la chanteuse arbore avec brio des paroles en anglais, en arabe local tchadien et en français.

Pour ce premier projet, elle collabore avec l’international béninois Petit Miguelito et l’artiste Moussa Aimé. Un concert de lancement est prévu pour le 24 octobre, au restaurant Selesao de 15h à 20h.