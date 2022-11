Culture : qui sont les artistes en compétition pour les prix N’DjamVi 2022 ?

Plusieurs artistes locaux seront en compétition pour quatre prix durant la 15ème édition du festival N’DjamVi qui se tient du 21 au 26 novembre 2022 à N’Djamena.



Pour cette 15ème édition de N’DjamVi, une vingtaine de musiciens sont en compétition pour quatre prix à savoir le Prix Jeune Talent, Prix Hip – Hop, Prix World Music et Prix musique tchadienne d’inspiration orientale.



Pour les prix jeune talent et musique tchadienne d’inspiration orientale, les artistes en course sont Browning T, Ndomich KGB, Kiam’s p, Boucliers, Dayaaz M, Rolenzo Nkozi, Mc Viral, Starlit, Dangereux 718, Roi Feno et Al Fakir.



Pour le prix Hip Hop on aura le slameur NLK, Deiskim Haggar, Kiam’s p et la rappeuse Wawy By.



Dans la catégorie World Music, il s’agit de Mimo Hals, Yaabha, Kaf Kaf et Ken Mardo.



Ces artistes vont s’affronter dans les différentes catégories, le 25 novembre 2022 à l’Institut français du Tchad à partir de 19h.