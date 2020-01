Culture : peau neuve pour l’espace Talino Manu et la salle de spectacle de Baba Moustapha

INFRASTRUCTURE – Cérémonie de restitution de l’espace culturel Talino Manu et de la salle de spectacle de la maison de la culture Baba Moustapha ce 31 décembre. Cette restitution se tient à la suite de quatre mois de travaux de réhabilitation fiancés par la Fondation Grand Cœur.

Après quatre mois de bruit de marteau, place maintenant à des bruits mélodieux, de la musique ce 31 décembre 2019 à l’espace culturel Talino Manu. Cette cérémonie de restitution de cet espace culturel et de la salle de spectacle de la maison de la culture Baba Moustapha vient clore les travaux de réhabilitation lancés en août. Cette restitution s’est déroulée en présence du ministre en charge de la Culture, celui de la Promotion de la jeunesse, du secrétaire générale adjoint de la Fondation Grand Cœur et de la ministre secrétaire générale du gouvernement représentant la Première dame.

Pour la ministre de la Culture, la réhabilitation de ces espaces est un test et un coup de cœur en faveur des artistes, manifestée par la Fondation Grand Cœur et sa présidente, la Première dame Hinda Deby. En effet, la réhabilitation de l’espace culturel Talino Manu et de la scène de la maison de la culture Baba Moustapha est le fruit de la convention que le ministère en charge de la Culture a signé avec la fondation Grand Cœur. Une convention qui, selon Madeleine Alingué, veut redynamiser et moderniser le secteur de la production artistique et culturelle.

« Un challenge est lancé aux artistes, celui de préserver et de transmettre à la génération suivante notre patrimoine culturel. C’est pourquoi la présidente de la fondation Grand Cœur a jugé opportun de rénover et équiper l’espace Talino Manu et la salle de spectacle de la maison de la culture Baba Moustapha pour permettre aux artistes d’avoir un cadre idéal de travail afin de booster leurs productions artistiques », a souligné la secrétaire générale adjointe de la fondation Grand coeur, Khadidja Lamana

La ministre Madeleine Alingué remercie par ailleurs la fondation Grand Cœur et la Première dame pour sa confiance et son appui. Désormais, l’espace Talino Manu c’est 10 chambres équipées, deux scènes, une salle multimédia, un studio, un restaurant et des matériels de sonorisation.